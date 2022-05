FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : MUSES ÉTERNELLES, 15 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : MUSES ÉTERNELLES

2022-05-15 – 2022-05-15

“Muses éternelles”

Œuvres de Rachmaninov, Wagner, Chausson, Strauss…

Une belle découverte que ce programme entièrement composé de mélodies inspirées par des femmes ou composées pour elles. Célébrant le printemps, le vent, les parfums et les amours sensuelles, elles vous entraînent à travers l’interprétation pleine de fraîcheur de la soprano Cyrielle Ndjiki et de la pianiste Kaoli Ono dans un voyage sonore propice au rêve, au voyage et à l’oubli.

Cyrielle Ndjiki soprano

Kaoli Ono piano

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

