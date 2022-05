FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : MÉLODUO DE CORDES SUR DES POÈMES ORIENTAUX, 14 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : MÉLODUO DE CORDES SUR DES POÈMES ORIENTAUX

2022-05-14 – 2022-05-14

“Le oud s’identifiant à une voix, il me raconte incessamment des histoires tantôt marquées du sceau de la joie ou de la tristesse, tantôt évoquant des sensations et expressions plus floues, mais toujours intenses.” Ziad Ben Youssef

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

