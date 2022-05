FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LO CÒR DE LA PLANA, 15 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LO CÒR DE LA PLANA

2022-05-15 – 2022-05-15

Chantres de la culture occitane, les chanteurs de Lo Còr de la Plana revisitent avec fougue et passion le patrimoine des chants provençaux. Accompagnés de percussions énergiques et mêlant leurs voix puissantes aux sonorités d’une Méditerranée authentique et contrastée, ils livrent des interprétations explosives qui ne manqueront pas d’enflammer le public du Rivage des Voix.

Polyphonies occitanes.

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

