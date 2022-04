FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES KAPSBER’GIRLS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES KAPSBER’GIRLS Mauges-sur-Loire, 14 mai 2022, Mauges-sur-Loire. FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES KAPSBER’GIRLS Rue Charles de Renéville Auditorium de l’abbaye Mauges-sur-Loire

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue Charles de Renéville Auditorium de l’abbaye

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 12 16 “Vous avez dit brunettes ?”

Œuvres de Lambert, De Visée, Jacquet de la Guerre… Poèmes chantés par un amant à sa bien-aimée, airs lancés entre amis après une bonne bouteille… légères de caractère et fortes en authenticité, les “brunettes” sont des chansonnettes que l’on se fredonne au creux de l’oreille… A une ou deux voix, accompagnées d’un luth ou d’une viole, les Kapsber’girls redonnent vie à ces chansons écloses à l’aube du XVIIe dans les campagnes de France. Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique. “Vous avez dit brunettes ?”

Œuvres de Lambert, De Visée, Jacquet de la Guerre… Poèmes chantés par un amant à sa bien-aimée, airs lancés entre amis après une bonne bouteille… légères de caractère et fortes en authenticité, les “brunettes” sont des chansonnettes que l’on se fredonne au creux de l’oreille… A une ou deux voix, accompagnées d’un luth ou d’une viole, les Kapsber’girls redonnent vie à ces chansons écloses à l’aube du XVIIe dans les campagnes de France. Rue Charles de Renéville Auditorium de l’abbaye Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Rue Charles de Renéville Auditorium de l'abbaye Ville Mauges-sur-Loire lieuville Rue Charles de Renéville Auditorium de l'abbaye Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES KAPSBER’GIRLS Mauges-sur-Loire 2022-05-14 was last modified: by FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES KAPSBER’GIRLS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 14 mai 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire