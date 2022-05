FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES ITINÉRANTES, 14 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LES ITINÉRANTES

2022-05-14 – 2022-05-14

“D’une terre à l’autre… voyage musical a cappella”

Les Itinérantes vous emmènent dans un voyage entre ciel et terre, au gré de mélodies issues de neuf siècles de musique et en quatorze langues différentes. Immergés au cœur du son, vivez pleinement cette méditation musicale hors du temps, aux confins des époques et des styles.

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

