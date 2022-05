FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LE BANQUET CÉLESTE, 14 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LE BANQUET CÉLESTE

2022-05-14 – 2022-05-14

Un siècle les sépare et la filiation musicale est pourtant évidente : John Dowland (1563-1626) et Henry Purcell (1659-1695) sont au cœur de ce programme chantant les passions amoureuses – exprimées avec douceur et intimité chez Dowland, de façon plus théâtrale chez Purcell – et qui culmine avec ces deux chefs-d’œuvre que sont Flow my tears (“Coulez, mes larmes”) et Music for a while (“Musique pour un instant”).

Damien Guillon contre-ténor

André Henrich luth

Isabelle Saint-Yves viole de gambe

Maude Gratton clavecin

“Music for a while”

Œuvres de Dowland, Purcell, Rosseter, Johnson…

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

