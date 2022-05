FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : CONCERT DE CLÔTURE “LA CHIMERA”, 15 mai 2022, .

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : CONCERT DE CLÔTURE “LA CHIMERA”

2022-05-15 19:30:00 – 2022-05-15 20:45:00

À la croisée des chemins, Eduardo Egüez et La Chimera nous entraînent dans un surprenant voyage entre le style baroque espagnol et le folklore latino-américain issu des chansons populaires.

“Tonos y Tonadas”

Bárbara Kusa soprano

Luis Rigou voix et flûtes des Andes

Margherita Pupulin violon

Sabina Colonna Preti viole de gambe

Lixsania Fernandez, viole de gambe

Leonardo Teruggi contrebasse

Juan José Francione guitare et charango

Eduardo Egüez théorbe, guitare, vihuela et direction

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

