FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : AUTOUR DU BEL CANTO Beaupréau-en-Mauges, 14 mai 2022, Beaupréau-en-Mauges.

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : AUTOUR DU BEL CANTO BEAUPREAU All. Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 21:40:00 BEAUPREAU All. Jean Monnet

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

EUR 5 20 Le “Bel canto” (“beau chant”) est une technique de chant mêlant recherche de timbre et virtuosité, largement utilisée dans l’opéra. Démontrant sa grande créativité artistique, le Romain Leleu Sextet vous propose un voyage à travers les plus beaux airs du répertoire arrangés pour trompette et quintette à cordes, du Barbier de Séville à Norma et Carmen… jusqu’à la comédie musicale américaine.

Les élèves des écoles de musique de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou et Mauges-sur-Loire se produiront sur scène en ouverture de ce concert.

Romain Leleu Sextet

Romain Leleu trompette

Guillaume Antonini violon

Manuel Doutrelant violon

Alphonse Dervieux alto

Caroline Boita violoncelle

Philippe Blard contrebasse

Bizet : Fantaisie sur Carmen

Bizet : Adagietto de L’Arlésienne

Verdi : Addio del passato, extrait de La Traviata

Rossini : Thème et variations de la Sonate n°3

Puccini : Nessun dorma, extrait de Turandot

Rossini : Una voce poco fa, extrait du Barbier de Séville

Mascagni : Intermezzo de la Cavalleria rusticana

Rossini : La Danza

Schubert : Erlkönig (Le Roi des aulnes) D. 328

Bellini/Arban : Fantaisie sur Norma

Bernstein : America, extrait de West Side Story

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique.

billetteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 http://www.osezmauges.fr/rivagedesvoix

