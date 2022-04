FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : À TRAVERS CHANTS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : À TRAVERS CHANTS Mauges-sur-Loire, 15 mai 2022, Mauges-sur-Loire. FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : À TRAVERS CHANTS Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 15:00:00 Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 10 12 Philippe Mathé récitant

Sylvain Blassel harpe Écouter les vibrations des cordes sensibles, qui nous dévoilent, nous racontent et font résonner l’émotion. Les chants transforment tout au long de la vie les chœurs secrets de nos silences…

Avec des textes de Pascal Quignard, Gaël Josse, Vincent Delecroix, Agnès Desarthe, Marc Le Bot, Roland Barthes… Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique. Philippe Mathé récitant

Sylvain Blassel harpe Écouter les vibrations des cordes sensibles, qui nous dévoilent, nous racontent et font résonner l’émotion. Les chants transforment tout au long de la vie les chœurs secrets de nos silences…

Avec des textes de Pascal Quignard, Gaël Josse, Vincent Delecroix, Agnès Desarthe, Marc Le Bot, Roland Barthes… Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel Ville Mauges-sur-Loire lieuville Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : À TRAVERS CHANTS Mauges-sur-Loire 2022-05-15 was last modified: by FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : À TRAVERS CHANTS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 15 mai 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire