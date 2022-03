FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LE RESTOGRANT Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LE RESTOGRANT Tomblaine, 12 mars 2022, Tomblaine.

2022-03-12 11:00:00 – 2022-03-12 11:40:00

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine Comment se faire comprendre quand on vient de loin ? Sommes-nous si différents ? Qu’est- ce qui nous unit ? A travers un dispositif épuré, SPITI MOU (chez moi en Grec) est un spectacle qui explore la question de l’autre, de l’accueil de l’étrangèr(e). Le restOGrant est la 13ème création jeune public de la compagnie. 13, un bon chiffre pour parler des ogres. Et démystifier leur légende. Car elle repose sur un malentendu. Non, les ogres ne mangent pas les enfants. Ce ne sont pas ces personnages monstrueux à l’appétit féroce. Ce qu’ils mangent avec un appétit plutôt raffiné, c’est l’enfance. Et c’est pour une noble cause, puisqu’il s’agit d’aider les enfants à devenir grands… Nous sommes bien loin du stéréotype de l’ogre… Michèle, Michel et Michel seront très heureux de vous accueillir au restOGrant et vous souhaitent dès maintenant une bonne… dégustation. cie@theatre-en-kit.fr +33 3 83 33 14 52 https://www.theatre-en-kit.fr/actualites Le rendez-vous des Moutards.

