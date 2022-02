FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LÀ OÙ Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LÀ OÙ Tomblaine, 19 mars 2022, Tomblaine. FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LÀ OÙ Tomblaine

2022-03-19 16:30:00 – 2022-03-19 17:25:00

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine Meurthe-et-Moselle 8 EUR C’est l’histoire de deux enfants, Nico et Rica qui s’accrochent a leurs jeux pour voir plus loin que l’horizon de fumée des usines, deux gamins qui rigolent, mais sérieusement, comme on s’applique a jouer un personnage sur scène, aventurier, marin ou cosmonaute, parce qu’on croit, dur comme fer que la magie du jeu se transformera en réel. cie@theatre-en-kit.fr +33 3 83 33 14 52 https://www.theatre-en-kit.fr/actualites Le rendez-vous des moutards.

Tomblaine

dernière mise à jour : 2022-02-02 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Tomblaine Adresse Ville Tomblaine lieuville Tomblaine Departement Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/

FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LÀ OÙ Tomblaine 2022-03-19 was last modified: by FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – LÀ OÙ Tomblaine Tomblaine 19 mars 2022 Meurthe-et-Moselle Tomblaine

Tomblaine Meurthe-et-Moselle