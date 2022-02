FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – IL ÉTAIT UNE FOIS Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – IL ÉTAIT UNE FOIS Tomblaine, 5 mars 2022, Tomblaine. FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – IL ÉTAIT UNE FOIS Tomblaine

2022-03-05 11:00:00 – 2022-03-05 11:45:00

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine Deux marionnettistes travaillent dans leur atelier : têtes, corps, bras, jambes et costumes s’assemblent, une jeune fille prend vie. Un livre intitule «Il était une Fois», trouve au pied du sapin il y a fort longtemps, leur servira d’inspiration. La petite troupe est prête a jouer. La jeune fille sera tour a tour Petit Chaperon Rouge, Belle au Bois Dormant et Petite Fille aux Allumettes. cie@theatre-en-kit.fr +33 3 83 33 14 52 https://www.theatre-en-kit.fr/actualites Le RDV des Moutards.

Tomblaine

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Tomblaine Adresse Ville Tomblaine lieuville Tomblaine Departement Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/

FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – IL ÉTAIT UNE FOIS Tomblaine 2022-03-05 was last modified: by FESTIVAL LE RENDEZ-VOUS DES MOUTARDS – IL ÉTAIT UNE FOIS Tomblaine Tomblaine 5 mars 2022 Meurthe-et-Moselle Tomblaine

Tomblaine Meurthe-et-Moselle