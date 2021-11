Festival “Le P’tit Givré” Niort, 14 décembre 2021, Niort.

Festival “Le P’tit Givré” Chapiteau de Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

2021-12-14 – 2021-12-23 Chapiteau de Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray

Niort Deux-Sèvres Niort

2è édition avec le Centre des arts du cirque “Cirque en Scène”. 20 spectacles de 9 cies (cirque et théâtre d’objets, théâtre burlesque et musical, théâtre de marionnettes…), dans 6 sites niortais (chapiteau chauffé de Cirque en Scène, parc des expos de Noron, place des Halles, patronage laïque, centre socioculturel du Parc et l’Hôtel de Ville). Nouveautés : libre déambulation en ville avec 5 pauses d’improvisation, adaptées au jeune public (22 et 23 déc.) ; bal pour enfants dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville (23 déc.).

Infos sur le site web de Cirque en Scène. Billetterie sur www.helloasso.com/associations/cirque-en-scene

+33 5 49 35 56 71

Cirque en Scène

Chapiteau de Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

