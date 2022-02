Festival Le P’ti Balzar Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72)

Festival Le P’ti Balzar Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72), 16 avril 2022, . Festival Le P’ti Balzar

Maison de quartier Pierre Guedou, Le Mans (72), le samedi 16 avril à 20:30

***[Le p’ti Balzar](https://assmaleela.wixsite.com/leptibalzar)*** BAL . 16€ PASS 2BALS .28€ ÉTUDIANTS / TRAVAILLEURS SANS EMPLOI . 10€ MOINS DE 12 ANS . ø€ STAGE DE DANSES . 10€ P’TI BAL D’APRÈS-MIDI . *A votre bon plaisir !* **SAMEDI 11AVRIL 2020** **15H/18H** . STAGE DE DANSES *Voyage et sensations aux pays de la Bourrée animé par deux grands danseurs du style : Elvire et Thierry* **20H30/3H** . BAL FOLK *Duo Michaud Guérin – Duo Brotto Milleret – Moiz’Bat – Tribal Jâze – Cameleo* **​DIMANCHE 12 AVRIL 2020** **16H/18H** . P’ti bal d’après midi. *Duo Antithése* **20H30/3H** . BAL FOLK *Arasta Bazaar – Moussaka – Tribal Jâze – Dirty Caps’ – Roger Moure* *source : événement [Festival Le P’ti Balzar](https://agendatrad.org/e/34575) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

16€

avec Antithèse, Arasta Bazaar, Cameleo, Dirty Caps’, Duo Brotto – Milleret, Duo Michaud-Guérin, Duo Moussaka, Moiz’Bat , Roger Moure et Tribal jâze Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72) Impasse Floréal Maison de quartier Pierre Guedou, 72100 Le Mans, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T03:00:00

Détails Autres Lieu Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72) Adresse Impasse Floréal Maison de quartier Pierre Guedou, 72100 Le Mans, France lieuville Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72)

Maison de quartier Pierre Guedou,Le Mans (72) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//