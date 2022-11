Festival le Printemps du Tango Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Autour de la culture argentine, du tango argentin et de la création contemporaine, ce festival implique autant la danse que la musique, la littérature et la gastronomie, par le biais de spectacles, concerts, bals, ateliers, conférences… Programme : – Masterclass technique individuelle (samedi 12 et dimanche 13 juin, lieu à confirmer, selon autorisations) – Concert d’Ana Karina Rossi & Gonzalo Gudiño + « Tango short cuts, on achève bien les chevaux » – ouverture du festival le vendredi 11 juin à 19h, motoco, 15€ – réservation obligatoire – Conférence « Astor Piazzola et Horacio Ferrer », par Georges Galopa à la Bibliothèque Centrale le samedi 12 juin à 11h – Gratuit, réservation obligatoire au 03 869 77 67 17 – Concert Emb(ar)rasser + Taxxi Tango XXI Quintette au Parc Salvator, samedi 12 juin à 19h30 (à confirmer) – 15 €, réservation obligatoire – Concert et démonstration par des maestros, dimanche 13 juin à 18h et 20h30 à La Filature, réservation obligatoire – Concert Juliette avec l’orchestre Silbando à La Filature, dimanche 13 juin à 19h, 28 € sur réservation au 03 89 36 28 28. Autour de la culture argentine, du tango argentin et de la création contemporaine, ce festival implique autant la danse que la musique, la littérature et la gastronomie, par le biais de spectacles, concerts, bals, ateliers, conférences… +33 6 81 39 23 04 Mulhouse

