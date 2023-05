Festival Le Printemps des Rues – 26e édition, 26 mai 2023, .

Du vendredi 26 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Le Printemps des Rues est de retour pour sa 26ème édition et vous invite pour 3 jours inédits de festivités !

Rendez-vous convivial, populaire et artistique, le Printemps des Rues tend à ouvrir la culture à tou.s.tes en œuvrant pour une démocratisation culturelle, en reflétant la diversité des arts de la rue et en soutenant la création artistique.

On vous donne rendez-vous du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 pour découvrir des spectacles gratuits qui prendront vie dans les rues des 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris. Cette année, le point de convergence qui portera cette 26ème édition est une réflexion sur l’Identité. Nous allons partager et rire avec tendresse sur des spectacles originaux et éclectiques portés par pas moins de 12 compagnies et 34 représentations.

Au programme : Théâtre, danse, cirque, marionnettes, théâtre musical et plus encore !

Spectacles gratuits et ouverts à tou.s.tes !

Rendez-vous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux pour toutes les informations concernants le festival (lieux, plans, programmation, horaires, etc).

10e, 18e et 19e arrondissement de Paris

Contact : https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues

Design Graphique : Romain Hisquin