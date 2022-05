FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES – MARIE SIGAL MARTINE BOUSQUET ET HERVÉ TIREFORT

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR 12 15 Chanson française

Marie SIGAL en solo à 20h30, création

Martine BOUSQUET et Hervé TIREFORT en duo à 22h, interprètes, “Barbara: mes hommes”

Ouverture des portes à 19h, restauration possible, parking à proximité. Créé il y a 20 ans le festival du Printemps des Notes devient au fil du temps un moment incontournable de rencontre et culture musicale. Sa programmation de grande qualité associée à la mise en valeur d’un territoire, a su séduire un public nombreux et néanmoins exigeant. La force de frappe de cette association éponyme est la passion de la musique dans toute sa richesse, et le goût du lien social. 2022 ne déroge pas à cette règle et vous propose un menu riche en talents. leprintempsdessnotes@gmail.com +33 6 68 88 45 22 dernière mise à jour : 2022-05-06 par

