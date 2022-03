FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES – CHANSON FRANÇAISE ET DANSES TRADITIONNELLES Alairac Alairac Catégories d’évènement: Alairac

FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES – CHANSON FRANÇAISE ET DANSES TRADITIONNELLES

2022-05-28 20:30:00

Alairac Aude Alairac EUR 12 15 Chanson française et danse trad/folk

Duo Jeanne et Serge à 20h30, chanson française

Rémi GEFFROY, sextet pour spectacle et bal “Odysseus”

Ouverture des portes à 19h, restauration possible, parking à proximité. Stage gratuit de danse trad à partir de 14h30

Pour se mettre en jambes, après cette longue inertie, les animateurs, François et Anne-Marie, de la MJC de Carcassonne vous proposent une après-midi d’initiation aux danses «folk » dès 15h. Pour profiter du talent de Rémi Geffroy nous aborderons les valses impaires, ceci bénévolement et gratuitement afin de trouver ou retrouver le plaisir de danser. Accueil des participants à 14h30. Créé il y a 20 ans le festival du Printemps des Notes devient au fil du temps un moment incontournable de rencontre et culture musicale. Sa programmation de grande qualité associée à la mise en valeur d’un territoire, a su séduire un public nombreux et néanmoins exigeant. La force de frappe de cette association éponyme est la passion de la musique dans toute sa richesse, et le goût du lien social. 2022 ne déroge pas à cette règle et vous propose un menu riche en talents. leprintempsdessnotes@gmail.com +33 6 68 88 45 22 Alairac

