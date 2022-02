festival Le Printemps des Notes, bal trad-folk, Rémi Geffroy Foyer,Alairac (11)

Foyer, Alairac (11), le samedi 28 mai à 20:30

14h30 stage de danse folk gratuit dans une salle de la municipalité d’Alairac. 19h ouverture des portes, restauration possible. 20h30 première partie, concert chanson française avec le duo Jeanne et Serge 22h00 Rémi Geffroy en sextet, concert et bal ODYSSEUS *source : événement [festival Le Printemps des Notes, bal trad-folk, Rémi Geffroy](https://www.agendatrad.org/e/35559) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)*

avec Rémi Geffroy Foyer,Alairac (11) 26, Avenue de la Malepère Foyer, 11290 Alairac, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T23:30:00

