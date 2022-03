Festival “Le Printemps des Farôts” Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Festival “Le Printemps des Farôts” Sausset-les-Pins, 18 mars 2022, Sausset-les-Pins. Festival “Le Printemps des Farôts” Salle Roger Deglin La ferme neuve Sausset-les-Pins

2022-03-18 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-20 22:00:00 22:00:00 Salle Roger Deglin La ferme neuve

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins TOUR DE CHAUFFE

Vendredi 18 mars, ouverture du festival : scène ouverte (salle deglin)

LIRE & LYRE

Samedi 19 mars, lecture et échange (bibliothèque)

LE SPECTACLE DES FAROTS

Samedi 19 mars, humour et émotions par les Fârôts (salle deglin)

LEVEZ L’ENCRE

Dimanche 20 mars, atelier d’écriture (salle deglin)

LES 101 PRINTEMPS DE CLAUDE

