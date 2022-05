FESTIVAL LE PRINTEMPS DE LA MUSIQUE ANCIENNE EN MAYENNE Laval, 8 mai 2022, Laval.

2022-05-08 – 2022-05-08

6 EUR Le festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, unique dans le département, a comme

objectif la diffusion des concerts de qualité, dans des répertoires encore peu connus du public.

Pour sa deuxième édition, le festival propose 4 concerts et spectacles autour des Contes et Fables. Chaque

événement met en valeur la richesse des liens entre la musique et la littérature à la Renaissance et l’époque

Baroque.

Pour son premier concert à Laval, le festival invite l’ensemble mayennais A Due Liuti, qui nous amène de

la Méditerrané a l’Amérique Latine, avec la musique des 17ème et 18ème siècles. Le concert aura lieu à la

Chapelle Notre-Dame de Pritz. Pour ce concert le duo de luthistes a le plaisir de partager la scène avec le

ténor François Baud.

Laval Patrimoine propose en plus une visite de la Chapelle Notre-Dame de Pritz à 15h30.

D’une rive à l’autre par-delà les océans

musiqueancienne.mayenne@gmail.com +33 6 61 88 27 26

