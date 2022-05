Festival Le Pougnic Salles, 30 juillet 2022, Salles.

Festival Le Pougnic La Ferme de Pougniquet Chemin de Capet Salles

2022-07-30 – 2022-07-31 La Ferme de Pougniquet Chemin de Capet

Salles 33770

17 EUR Festival de musique et d’art de rue à la programmation riche et éclectique.

Diversifié tant dans sa proposition musicale que dans son offre de spectacle de rue, Le Pougniq souhaite faire découvrir des artistes en tout genre au plus grand nombre.

Festival de musique et d’art de rue à la programmation riche et éclectique.

Diversifié tant dans sa proposition musicale que dans son offre de spectacle de rue, Le Pougniq souhaite faire découvrir des artistes en tout genre au plus grand nombre.

Festival de musique et d’art de rue à la programmation riche et éclectique.

Diversifié tant dans sa proposition musicale que dans son offre de spectacle de rue, Le Pougniq souhaite faire découvrir des artistes en tout genre au plus grand nombre.

Le Pougniq

La Ferme de Pougniquet Chemin de Capet Salles

dernière mise à jour : 2022-05-24 par