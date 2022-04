FESTIVAL LE PLEIN DE SUPER Paimbœuf, 17 septembre 2022, Paimbœuf.

FESTIVAL LE PLEIN DE SUPER Paimbœuf

2022-09-17 – 2022-09-17

Paimbœuf Loire-Atlantique

La Boite Carré est installée à Paimboeuf !

Cette association, activée par Julie & Yan, présente ses Plein de Super à Paimboeuf et à Corsept.

Tout au long de l’année, des projections de pré-visionnement permettent une sélection de 200 films qui tournent l’été par des adhérents de l’asso …

Festival de courts-métrages – sélection internationale

1h – à partir de 6 ans !

Chacun apporte un petit grignotage à partager, on regarde 7-8 films et on discute pour évaluer si on les garde dans la programmation de la prochaine saison du Plein de Super.

contact@laboitecarree.org http://www.laboitecarree.org/

La Boite Carré est installée à Paimboeuf !

Cette association, activée par Julie & Yan, présente ses Plein de Super à Paimboeuf et à Corsept.

Tout au long de l’année, des projections de pré-visionnement permettent une sélection de 200 films qui tournent l’été par des adhérents de l’asso …

Festival de courts-métrages – sélection internationale

1h – à partir de 6 ans !

Chacun apporte un petit grignotage à partager, on regarde 7-8 films et on discute pour évaluer si on les garde dans la programmation de la prochaine saison du Plein de Super.

Paimbœuf

dernière mise à jour : 2022-04-21 par