Festival « Le Plein de Super » Nouâtre, 8 juillet 2023, Nouâtre Nouâtre. Festival « Le Plein de Super » Les Chaumes Nouâtre Indre-et-Loire

2023-07-08 21:30:00 – 2023-07-08 23:45:00 Nouâtre

Apportez votre fauteuil et votre plaid ! Marchant sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu'il a d'ancestral, de magique et de populaire, le petit cinéma ambulant de « La boîte carrée » expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage. 5 à 6 courts métrages différents à découvrir chaque soir pour un mélange de rire d'émotions, de couleurs, de voyages…un plein de surprises sous les étoiles. En fin de projection, les spectateurs récompensent leur court métrage préféré en écrivant une carte postale : c'est le prix du public.

