Festival Le Plancher du Monde Langonnet Langonnet, vendredi 17 mai 2024.

Festival Le Plancher du Monde Le Plancher du Monde, c’est avant tout une occasion collective de s’amuser, de guincher, de vibrer en toute liberté et de retrouver les saveurs de la fête populaire. 17 et 18 mai Langonnet Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T18:30:00+02:00 – 2024-05-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le Plancher Du Monde se veut une belle conclusion à la saison culturelle itinérante du Plancher, scène du kreiz breizh, organisée par La Grande Boutique. Tout au long du week-end, le festival invite aux musiques de Bretagne et du monde, mais aussi à la danse et aux arts plastiques, avec des animations dédiées aux familles (spectacle jeune public, exposition, cinéma…).

Vendredi 17 Mai

Lolita Delmonteil

Sillons invite Pauline Willerval

Ayom

Samedi 18 Mai

Jam session avec Lolita Delmonteil + invités

Le Portraitiste (marionnette)

La Brise de la Pastille (cirque)

Kraffft

Muga

Kin’gongolo Kiniata

Les +

La Fabrikafoto

Tapage, la libraire ambulante

Maquillage enfants

Ateliers découverte

Tarifs

Gratuit -18 ans

Pass 2j : 20 €

Forfait soirée : 15 € // 13* €*

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif à jour (voir conditions sur la page « pratique » de notre site internet.)

ESPACE CULT UREL AN T RISKELL NON-INCLUS dans le pass festival et forfait soirée

Tarif unique : 2 €

