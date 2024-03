FESTIVAL – Le monde est un théâtre Launaguet Launaguet, lundi 24 juin 2024.

FESTIVAL – Le monde est un théâtre Du mardi 25 au dimanche 30 juin

Par le Théâtre d’Aujourd’hui

Théâtre Molière | 18h 25 – 30 juin Launaguet

Début : 2024-06-25T00:00:00+02:00 – 2024-06-25T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-30T00:00:00+02:00 – 2024-06-30T23:59:00+02:00

Vous aimez rire, pleurer, vibrer ? Vous aimez partager des émotions ? Vous vous posez des questions et vous voulez des réponses ou l’inverse ? Alors on vous attend nombreux pour cette semaine théâtrale festival (et en plus y’a des crêpes)

// Renseignement et réservation : theatredaujourdhui.inscriptions@gmail.com

