FESTIVAL LE MOIS KRÉYOL#5 Conservatoire du 13e Maurice Ravel (indicatif car lieux multiples), 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 octobre au 28 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 23h

payant

La cinquième édition, du festival “Le Mois Kréyol” revient en et sur scènes, du 9 octobre au 28 novembre 2021, à Paris et Île-de-France où les rythmes des âmes créoles nous feront vibrer, à Strasbourg et Mulhouse aussi, et nouvellement à Nantes et Bordeaux. Il sera également en tournée en Martinique, Guadeloupe et Guyane, du 7 au 30 janvier 2021.





“L’identité ultramarine est plurielle. Dans les Outremer, les langues comme les couleurs de peau sont multiples. Les différentes cultures créolisées et métissées sont issues des déplacements de populations, des rapports de classe, de pouvoir et de l’histoire des territoires ultra-marins. Elles sont à l’Hexagone, aux Outre-mer, à l’Afrique et autres terres de métissage.”

Naviguez entre lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures créoles à travers la danse, le théâtre, les concerts, les tables rondes, les rencontres littéraires, les films documentaires, les ateliers.

Le festival “Le Mois Kréyol” a été créé en 1995 par la danseuse et chorégraphe Chantal Loïal, Il a connu une édition#4 particulière en 2020 car marquant les 25 ans de la compagnie Difé Kako, qui avait mis “les petits plats dans les grands” en proposant une belle programmation riche et variée, Édition réussie malgré une organisation rendue complexe compte tenu de la conjoncture sanitaire du moment.

Avec le Mois Kréyol, artistes et associations culturelles s’unissent pour témoigner de la situation du monde à travers leurs regards. Ensemble ils explorent de nouvelles possibilités pour permettre aux cultures créolisées et croisées, une représentation durable dans le paysage culturel français. Le Mois Kréyol entend créer un temps fort autour des langues et cultures créoles à Paris, en régions, en Outre-mer et à l’international.

Depuis 5 ans, le Festival Le Mois Kréyol explore les patrimoines culturels (im)matériels, les dialogues, les imprégnations et les fusions qui relient la Caraïbe, le Pacifique, l’Europe et l’Afrique. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des événements incontournables de la rentrée pour tous les amoureux et curieux des cultures ultramarines.

FOCUS SUR les “JARDINS SECRETS”



Cette année, le thème retenu est « Jardins Secrets ». Il explore la nature des territoires créoles et les potagers des métropoles, se focalisant sur les problématiques environnementales, tenant compte du contexte socio-politique, économique et culturel : seront abordés des sujets comme la santé, l’éducation, l’écologie, les relations sociales, l’esclavage, la nature, les jardins…

Avec “Jardins Secrets”, le festival des langues et des cultures créoles reste en 2021, tout autant artistiquement prégnant aux thématiques environnementales actuelles qui se posent plus que jamais dans nos sociétés, posant en miroir celles de la visibilité sociale, de justice et d’éthique.

Ces questionnements s’invitent naturellement dans des réflexions globales qui viendront alimenter les débats, les tables rondes, évoquant notamment des aspects scientifiques et parallèlement traduites en propositions artistiques tout en collaboration avec les associations des territoires.

Rendez-vous vous sont donnés du 9 octobre au 28 novembre 2021 à Paris, en Île-de-France, à Strasbourg, Mulhouse, à La Réunion, à Trinité-et-Tobago et pour la première fois à Nantes et Bordeaux, puis en janvier 2022 aux Antilles et en Guyane.

AU PROGRAMME : Danse, concerts, théâtre, contes, littérature, tables rondes, ateliers… Des artistes issus des Antilles, d’Afrique et d’Europe tels que :

Kaloune, Jacques Schwarz-Bart, Tony Chasseur, Edmony Krater, Chantal Loial, Irène Bicep, Yann Villageois, Régine Lapassion, Valérie Goma, Seksion Maloya, Igo Drané, Véronique Kanor, David Walter, DowdelinXavier Belin, Gaëlle Lamour, Eric Lauret, Willy Vainqueur, Cie Très-d’Union, Mario Pounde, Tiombô…

INFORMATIONS & PROGRAMMATION :

http://difekako.fr/ ou le site

https://lemoiskreyol.fr/calendrier/ ou sur la page du programme détaillé

Événements -> Festival / Cycle

Conservatoire du 13e Maurice Ravel (indicatif car lieux multiples) 67, avenue Edison Paris 75013

5, 6, 7 : Place d’Italie (284m) 62 – 64- 27 -83 -24



Contact :Cie Difé Kako – Le Mois Kréyol 0662139776 coordination.difekako@gmail.com http://difekako.fr/ https://www.facebook.com/LeMoisKreyol/ https://twitter.com/MoisKreyol0662139776 communication@difekako.fr

Événements -> Festival / Cycle En famille

Date complète :

2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T23:00:00+02:00;2021-10-10T10:00:00+02:00_2021-10-10T23:00:00+02:00;2021-10-11T10:00:00+02:00_2021-10-11T23:00:00+02:00;2021-10-12T10:00:00+02:00_2021-10-12T23:00:00+02:00;2021-10-13T10:00:00+02:00_2021-10-13T23:00:00+02:00;2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T23:00:00+02:00;2021-10-15T10:00:00+02:00_2021-10-15T23:00:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T23:00:00+02:00;2021-10-17T10:00:00+02:00_2021-10-17T23:00:00+02:00;2021-10-18T10:00:00+02:00_2021-10-18T23:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T23:00:00+02:00;2021-10-20T10:00:00+02:00_2021-10-20T23:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T23:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T23:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T23:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T23:00:00+02:00;2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T23:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T23:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T23:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T23:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T23:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T23:00:00+02:00;2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T23:00:00+01:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T23:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T23:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T23:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T23:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T23:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T23:00:00+01:00;2021-11-07T10:00:00+01:00_2021-11-07T23:00:00+01:00;2021-11-08T10:00:00+01:00_2021-11-08T23:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T23:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T23:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T23:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T23:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T23:00:00+01:00;2021-11-14T10:00:00+01:00_2021-11-14T23:00:00+01:00;2021-11-15T10:00:00+01:00_2021-11-15T23:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T23:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T23:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T23:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T23:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T23:00:00+01:00;2021-11-21T10:00:00+01:00_2021-11-21T23:00:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T23:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T23:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T23:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T23:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T23:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T23:00:00+01:00;2021-11-28T10:00:00+01:00_2021-11-28T23:00:00+01:00

Cie Difé Kako