Festival le Mois Kréyol 2022 – Édition #6, 8 octobre 2022, .

Du samedi 08 octobre 2022 au mardi 22 novembre 2022 :

Cette année, Mois Kréyol revient du 8 octobre au 27 novembre 2022, en métropole avec des escales à Paris et en Ile-de-France, à Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, La Rochelle et se poursuivra à partir de décembre 2022 en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Naviguez entre lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures créoles à travers la danse, le théâtre, les concerts, les tables rondes, les rencontres littéraires, les films documentaires, les ateliers.

Pour cette nouvelle édition, intitulée « Carnaval de Saveurs », nous invitons le public à voyager à travers les sens, les héritages de nos peuples d’origine, à nos mémoires africaines et indiennes, des « Roches gravées » jusqu’au « Roucou » Caraïbe en puisant dans la richesse et la pluralité de nos langages.

Des temps forts, festifs et chargés de souvenirs attendent les spectateurs autour du patrimoine matériel et immatériel, révélant les traditions, la mémoire des cultures créoles ainsi que tous ses trésors.

« L’identité ultramarine est plurielle. Dans les Outremer, les langues comme les couleurs de peau sont multiples. Les différentes cultures créolisées et métissées sont issues des déplacements de populations, des rapports de classe, de pouvoir et de l’histoire des territoires ultra-marins. Elles sont à l’Hexagone, aux Outre-mer, à l’Afrique et autres terres de métissage. »

Le festival « Le Mois Kréyol » a été créé en 1995 par la danseuse et chorégraphe Chantal Loïal, son édition#4 en 2020 a marqué les 25 ans d’existence de la compagnie Difé Kako.

Avec le Mois Kréyol, artistes et associations culturelles s’unissent pour témoigner de la situation du monde à travers leurs regards. Ensemble ils explorent de nouvelles possibilités pour permettre aux cultures créolisées et croisées, une représentation durable dans le paysage culturel français.

Le Mois Kréyol entend créer un temps fort autour des langues et cultures créoles à Paris, en régions, en Outre-mer et à l’international. Depuis 6 ans, le Festival Le Mois Kréyol explore les patrimoines culturels (im)matériels, les dialogues, les imprégnations et les fusions qui relient la Caraïbe, le Pacifique, l’Europe et l’Afrique.

Il s’impose aujourd’hui comme l’un des événements incontournables de la rentrée pour tous les amoureux et curieux des cultures ultramarines.

Grâce à un melting-pot – artistique ou culinaire – de saveurs, nous proposerons des moments de partage à la (re)découverte des terres ultramarines. Au programme, petits et grands pourront se délecter devant de nombreux spectacles (concerts, danse, théâtre), se nourrir de rencontres (littéraires, conférences…), savourer des moments enrichissants au sein d’ateliers (danse, musique, cuisine), se régaler devant des films, se réjouir lors des parcours dans les différentes villes,… et profiter de moments conviviaux autour de l’histoire des créoles et de la richesse multiculturelle qui en découle aujourd’hui.

Par cette programmation itinérante et éclectique, la 6ème édition du Festival Mois Kréyol donne un nouveau rendez-vous coloré à toutes les générations et à tous les publics !

AU PROGRAMME :

https://lemoiskreyol.fr/calendrier/

Danse, concerts, théâtre, contes, littérature, tables rondes, ateliers… Des artistes issus des Antilles, d’Afrique et d’Europe tels que :

CONCERTS : Rodolphe Lauretta, Bonbon Vodou, Napoleon Maddox, Danyèl Waro, Ceïba, Körinn, Yann Cléry, YannaY et OdéKa, Emmanuel Réveillé…

DANSE : Cie Mâle (Johana Maledon), Cie Christiane Emmanuel, Didier Boutiana, Germaine Sikota , Cie Difé Kako (Chantal Loïal), Léo Lérus (Métis’Gwa), Cie Danseincolore (Gervais Tomadiatunga), Cie Boukousou (Max Diakok)…

THEATRE : Bernarda Alba de Yana (Odile Pedro Leal), Ayiti Racines et Liberté (Bamboch Lakay), Le jour où mon père m’a tué (Macha Productions), Sakinipli Origami (Cie Milétoile), Mademoiselle Palmer : épopée ordinaire (Laura Lutard, YAKSHI Compagnie), En marge du cahier d’après « Chemin d’école » de Patrick Chamoiseau & Man Gisèle (Cie Car’Avan)…

CONTES : Catherine Lavelle, Elise Kali, Cie Men En Men & Cie La Thymèle, Igo Drané, Jackie Tavernier, Catherine Lavelle…

Tables rondes : Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg : Multilinguisme, créoles et traductions

