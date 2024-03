Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc, jeudi 22 août 2024.

Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

La Vallée de Gouédic & Le Mille est l’endroit où il faudra être ce dernier weekend d’août!

Bien plus qu’un événement, le Mille vous propose de redécouvrir et de réinvestir la vallée de Gouédic pendant 4 jours cette année!

Le programme d’activités est t toujours construit autour de 3 piliers: environnement et écologie, culture et musique, sport et bien-être

Ce sont plus de 40 partenaires qui participent désormais à ce beau projet collectif de faire, ensemble, de la Vallée de Gouédic, l’endroit où il faudra être ce weekend ! .

Début : 2024-08-22

fin : 2024-08-25

Parc de la Vallée de Gouédic Chemin de Belle-Isle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

