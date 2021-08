Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Festival Le Meilleur des Mondes Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne EUR L’association Les Pantacruels vous propose la 1ère édition de leur festival de musique, en partenariat avec la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. Programmation :

20h00 : Arnaud Askoy reprend Jacques Brel

21h30 : La chose > Rap/Hip-hop

23h00 : Aki Agora > Électro/Rock

00h30 : Edmond Grinceliere > Électro/Psychédélique Eau, toilettes, animations, restauration et buvette sur place.

Verre interdit sur le site – Animaux interdits

