Festival Le Marque Plage 2021-07-09 – 2021-07-11

Trégastel Côtes d’Armor

Le Marque Plage est le premier festival du livre et de la lecture à Trégastel.

Le public pourra acheter des livres et rencontrer plus de 80 auteurs et autrices, des maisons d’édition et des libraires à travers des rencontres lors du salon du livre, des tables rondes, des lectures publiques. 2 Spectacles sont également programmés.

Il est organisé conjointement par la municipalité de Trégastel, les éditions Goater, Valérie Lejeune, Claude Thomas, Bernard Enjolras, Loïc Le Guillouzer et les associations « Balades et Découverte » et « Nevez Amzer ».

Animation spéciale : “Tringa boat” : 5 par 5 le public pourra profiter d’une balade mi-terre/mi-mer sur un bateau amphibie le “Tringa”.

Invité d’honneur: Yann Quéffelec

Festival gratuit, spectacles payants.

http://www.tregastel.fr/Le-marque-plage?fbclid=IwAR3xgCq3Hn2PwdpPaAQvSr1kHgOK08tGG37psi-dfXd8F4uSwyQQ9nQ2okw

dernière mise à jour : 2021-06-24 par