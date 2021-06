Rouffach Rouffach Haut-Rhin, Rouffach Festival Le Mangeur de Lune : Thomas Schoeffler Jr. Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Festival Le Mangeur de Lune : Thomas Schoeffler Jr. Rouffach, 21 août 2021-21 août 2021, Rouffach. Festival Le Mangeur de Lune : Thomas Schoeffler Jr. 2021-08-21 18:30:00 – 2021-08-21 19:30:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach Haut-Rhin EUR Thomas Shoeffler Jr. est un ovni sur la planète du blues rock. Il a fait de ses compositions une prouesse technique qui, à chaque live, mérite un respect indéniable. Un one-man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent.

Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d'innombrables nominations « coups de coeur » sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues Sur Seine, Cognac Blues Passions, Nancy Jazz Pulsations, Binic Folk Festival…

dernière mise à jour : 2021-06-23

