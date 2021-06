Festival Le Mangeur de Lune : la silencieuse Eguisheim, 18 août 2021-18 août 2021, Eguisheim.

Festival Le Mangeur de Lune : la silencieuse 2021-08-18 15:00:00 – 2021-08-18 16:00:00

Eguisheim Haut-Rhin

EUR Énigmatique et cinématographique, Meïkhâneh emmène au-delà des frontières, avec des compositions nourries d’imaginaire, d’improvisation, et de musiques d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Le concert est accompagné d’une animation poétique projetée en mapping.

Les images s’inspirent des chansons, autour d’un personnage féminin aux longs che-veux, dont le corps devient des paysages et abrite des histoires : la steppe où galopent les chevaux, la tempête que traversent les oiseaux, la terre où poussent les graines, la montagne creusée par les mines, l’œuf qui abrite un cœur. La Silencieuse est une allé-gorie ouverte de la nature, de la musique, ou de l’imagination.

Dans ce voyage intérieur, le trio invite au cœur des idées de son dernier album : l’émer-veillement devant la nature, ses paysages grandioses, ses minuscules détails, des aven-tures vécues ou rêvées. Un concert à l’image d’une forêt, calme et foisonnant, évident et mystérieux, où résonnent les chants de l’eau, du vent et de la terre.

Conte à partir de 6 ans.

