Festival Le Lot en Meules Bleues Parc des Expositions de Fontanes Planques Ouest Fontanes

2023-09-07 – 2023-09-09

Planques Ouest Parc des Expositions de Fontanes

Fontanes

Lot Fontanes Au programme : Jeudi 7 septembre : Amir + 2 artistes à venir

Vendredi 8 septembre : Dadju & GIMS + 2 artistes à venir

Samedi 9 septembre : Kendji + 2 artistes à venir L’association Lot of Good Days vous donne rendez-vous pour la 3ème édition du festival Le Lot en Meule Bleue du 7 au 9 septembre 2023. Rendez-vous au parc des exposition de Fontanes à Cahors (en intérieur ou extérieur ) Restauration et buvette 100% lotoise Réserver vos billets dès maintenant : https://lelotenmeulebleue.seetickets.com/promoter/le-lot-en-meule-bleue/4624 Billetterie : Office de tourisme de Cahors contact@lotofgoodday.fr +33 6 60 44 31 47 Meules Bleues 2023

