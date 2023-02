FESTIVAL LE LIVRE A METZ Place de la République Metz Catégories d’Évènement: Metz

2023-04-14 – 2023-04-16

Moselle 36ème édition du festival : La thématique s’intitulera « VERTIGES », un thème qui fait écho au monde d’aujourd’hui : celui qui change à une vitesse prodigieuse et qui nous étourdit souvent. Le climat, la politique, la géopolitique, les migrations seront sans nul doute des axes qui occuperont le coeur de la programmation aux côtés de sujets plus optimistes tels l’amour, les avancées technologiques, les voyages, l’Histoire… Une édition qui promet d’être ébouriffante ! contact@lelivreametz.com +33 3 87 20 05 05 http://www.lelivreametz.com/ LE LIVRE A METZ

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

