Tout au long de cette semaine en matinée, les jeunes auront la chance de préparer un festival dans le cadre d'un projet intercommunal. Ce festival aura lieu le samedi 11 juin dans la salle de l'Aria à Cornebarrieu. Nous souhaitons mettre en avant les pratiques culturelles et les modes d'expressions de la jeunesse et nous comptons sur leurs propositions et idées novatrices. En contrepartie de leur investissement nous leur proposons un sortie à Trampoline park.

2022-04-25T02:00:00 2022-04-25T01:59:00;2022-04-26T02:00:00 2022-04-26T01:59:00;2022-04-27T02:00:00 2022-04-27T01:59:00;2022-04-28T02:00:00 2022-04-28T01:59:00;2022-04-29T02:00:00 2022-04-29T01:59:00

