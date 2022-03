Festival ” Le Jazz Bat la Campagne” Moncoutant-sur-Sèvre, 3 juin 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Festival ” Le Jazz Bat la Campagne” Moncoutant-sur-Sèvre

2022-06-03 19:30:00 – 2022-06-03

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

EUR Dans le cadre du Festival “Le Jazz Bat la Campagne” nous vous proposons un concert de blues avec le chanteur Phillip-Michael Scales.

Phillip-Michael Scales n’est pas seulement le neveu et digne héritier de BB King , il est surtout un auteur-compositeur brillant multi-instrumentiste, qui s’est formé sur les bancs de la Berklee et aussi une très belle voix puissante et assurée . Pas de doute, Phillip Michael Scales sait écrire et composer des chansons dans un esprit soul contemporain, tout en gardant dans sa voix et dans son phrasé de guitare l’âme blues de ses ainés.

+33 5 49 72 60 44

non-communiqué

Moncoutant-sur-Sèvre

