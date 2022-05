Festival Le jardin aux artistes La Ferme du Lion, 5 juin 2022, Potelle.

Festival Le jardin aux artistes

La Ferme du Lion, le dimanche 5 juin à 10:00

Fort du succès des éditions précédentes, la Ferme du Lion organise le 5 juin 2022 de 10h à 18h la 5e édition de son festival ” _Le jardin aux Artistes_”. Ce festival vous invite à une promenade bucolique dans le jardin et à vous laisser surprendre par des expositions, des installations artistiques, des concerts et des spectacles. Venez faire de belles rencontres dans un cadre unique et prendre plaisir à découvrir les nouveaux aménagements du jardin sublimés par les installations des artistes. Cette année, le festival fait honneur à des artistes de grande qualité. On pourra ainsi découvrir des dessinateurs, des sculpteurs, des peintres, des photographes, des céramistes et des colleurs. Des concerts et des spectacles de jardin viendront animer cette journée qui s’annonce riche en découvertes et moments de plaisir. Entrée gratuite. Restauration sur place tout au long de la journée. Retrouvez l’association sur Facebook et sur [www.lafermedulion.fr](http://www.lafermedulion.fr)

Entrée libre

La Ferme du Lion 171 rue Berlandois 59530 Villereau Potelle Herbignies Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00