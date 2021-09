Festival Le Grand Vertige Friche belle de mai, 8 octobre 2021, Marseille.

Festival Le Grand Vertige

Friche belle de mai, le vendredi 8 octobre à 19:00

Festival Le Grand Vertige / 7 au 10 octobre 2021 Pendant quatre jours, accompagnés de danseurs et de danseuses, les musiciens et musiciennes de Grand8 et du Dreieck Interférences Ensemble sillonnent la ville de Marseille à la recherche de territoires encore inconnus. Avec Grand8 : Bastien Boni (contrebasse), Olivier Bost (trombone), Sébastien Bouhana (tambour, objets), Pom Bouvier B (lutherie sauvage électrifiée), Laurent Charles (saxophone soprano), Emmanuel Cremer (violoncelle), Cati Delolme (voix), Sean Drewry (synthétiseur), João Fernandes (électronique), Catherine Jauniaux (voix, objets), Soizic Lebrat (violoncelle), Philippe Lemoine (saxophone ténor), Vincent Roussel (batterie, percussions), Geneviève Sorin (accordéon), Nicoló Terrasi (guitare), Ed Williams (guitare), François Wong (saxophone baryton). Dreieck Interférences Ensemble : Karam Al Zouhir (alto), Jeanne Barbieri (voix), Félix Chaillou-Delecourt (vielle à roue/violon), Stéphane Cor (violoncelle piccolo), Maria Laurent (claviers), Jeremy Ledda (batterie), Emilie Skrijelj (accordéon), Théo Zimmermann (guitare). Danseur.euses : Isabelle Cavoit, Noémie Lambert, Mathilde Monfreux, Yves Musard, Emmanuelle Pépin, Blaise Powell, Aldo Thomas. Organisé par le collectif Grand8, installé en région Sud, le festival Grand Vertige est la rencontre de deux grands ensembles de musicien.nes pratiquant l’improvisation libre. Pour cette deuxième édition, du 7 au 10 Octobre 2021 à Marseille, Grand8 invite un collectif de la région Grand Est, Dreieck Interférences. Les deux ensembles réunis s’aventurent dans les voies offertes par l’improvisation en grand effectif, en jouant avec l’espace, la densité sonore et le croisement des disciplines. De la performance musicale en grand nombre, dans le dôme du GMEM CNCM de Marseille et à la Déviation, aux formes éclatées lors des « improfils« , parcours sonores urbains qui se déclinent à travers toute la ville, mais aussi par le croisement des disciplines avec l’invitation de danseur.euses improvisateur.trices, et la performance en milieu naturel sur la colline de la Nerthe avec le partenariat du Bureau des Guides du GR2013 et Hôtel du Nord, le Grand Vertige replace la musique librement improvisée dans le paysage urbain et la porte en dehors des salles de spectacle. Programme Jeudi 7 octobre – Soirée d’ouverture au Comptoir de la Victorine -19h : Viberation (concert sous casque, amenez votre casque + adaptateur) -20h30 : le Fil et le Grain (guitares acoustiques préparées) 29 rue Toussaint, 13003 Suivez cette soirée en direct sur le stream web [http://stream.p-node.org/membrane.ogg](http://stream.p-node.org/membrane.ogg) Vendredi 8 Octobre – Concert au module du GMEM, Friche Belle de Mai – 19h : Grand8 & Dreieck Interférences Ensemble (musique improvisée en double ensemble) Friche Belle de Mai, 13003 – Entrée 6€/10€ réservation indispensable : [resa@grand8.org](mailto:resa@grand8.org) – jauge limitée Samedi 9 octobre – Improfils – Marseille Sud/Marseille Centre/Estaque – Performances dans l’espace urbain entre 11h et 17h Lieux et programme détaillé en bas de page – Entrée libre – Concert performance à la Déviation – 20h : Grand8, Dreieck Interférences Ensemble et danseur.euses invité.es 210 Chemin de la Nerthe, 13016 – Entrée à prix libre Dimanche 10 octobre – Performances et paysage – colline de la Nerthe 13h30 : Randonnée sonore en partenariat avec le Bureau des Guides du GR2013 et Hôtel du Nord Entrée libre – réservation sur hoteldunord.coop/balades/grand-vertige – jauge limitée

6 / 10€ sur réservation

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T21:30:00