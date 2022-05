Festival Le Grand Unisson Stade de l’IRESDA, 17 juin 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Stade de l’IRESDA

Le Grand Unisson fait son retour après 2 ans d’absence ! Pour cette 30e édition, le festival se déroulera les 17 et 18 juin prochains sur le stade de l’IRESDA. Animé pendant 2 jours par de nombreux artistes, le Grand U s’articulera autour de 3 pôles : la scène principale, la scène de découvertes et le village. Le programme : Vendredi 17 juin 18h30 – Batucada (Pelouse) 18h45 – Alice Animal (Scène découvertes) 19h30 – Illustre (Scène principale) 20h30 – Coffees and Cigarettes (Scène découvertes) 21h15 – KKC Orchestra (Scène principale) 22h15 – The One You Loved (Scène découvertes) 23h – Chicos y Menez Scène (Scène principale) 00h – Katoum (Scène découvertes) Samedi 18 juin 16h – My favourite swing / JP (Pelouse) 17h – Spectacle zumba (Pelouse) 17h15 – Winner Team (Pelouse) 17h45 – Batucada (Pelouse) 18h – Winner Team (Pelouse) 18h30 – First Draft (Scène découvertes) 19h – Anita Farmine (Scène principale) 20h – Petite Gueule (Scène découvertes) 20h45 – Max Livio (Scène principale) 21h45 – KAT (Scène découvertes) 22h30 – Jérémy Frérot (Scène principale) 23h35 – Feu d’artifice (Stade)

Gratuit

Premier festival de musiques actuelles de la Métropole, organisé en plein air et entièrement gratuit

Stade de l’IRESDA rue Charles de Gaulle, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



2022-06-17T18:30:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T23:59:00