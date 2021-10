Rennes Rennes et Département d'Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes Festival Le Grand Soufflet Rennes et Département d’Ille-et-Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Thématique 2021 : SONO MONDIALE MADE IN FRANCE** 2021 est une année de transition. Artistique pour Le Grand Soufflet qui assume désormais fièrement l’identité musiques populaires du monde qui le caractérise depuis plusieurs années tout en gardant une oreille attentive aux projets d’accordéonistes. Sanitaire pour le monde en général et la culture en particulier qui reprend vie après de longs mois d’activité réduite. Le choix de la thématique 2021 est lié à ce contexte. En mettant l’accent sur les artistes qui habitent en France, le festival entend en premier lieu se faire l’écho d’une incroyable richesse musicale à portée d’oreilles tout en favorisant l’accès aux scènes aux artistes qui vivent à nos côtés et qui ont si peu joué en 2020. Le festival comme à son habitude s’étend sur une trentaine de communes en Ille-et-Vilaine et verra se produire notamment les artistes ci-dessous : JAVA . TÊTES RAIDES . PIERS FACCINI . LO’JO . ORANGE BLOSSOM . YVES JAMAIT . PAD BRAPAD . RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS AL-QASAR . N3RDISTAN . CUMBIA CHICHARRA MOONLIGHT BENJAMIN . LE PROJET SCHINÉAR . SAHRA HALGAN BEN HERBERT LARUE . LA GÂPETTE . JOULIK KHALED ALJARAMANI . BEL AIR DE FORRÓ . DJUSU L’ORCHESTRE DU CARAVANSÉRAIL . TASCABILISSIMO . À NOS CLASSIQUES ! VOYAGE EN ACCORDÉONISTAN . ELEFANTE HÉLÈNE LE GROS … CONCERTS, PROJECTIONS, EXPOSITION, CONFÉRENCE, RENCONTRES…

Depuis 26 ans, le Grand Soufflet se déploie à Rennes et en Ille-et-Vilaine pour mettre à l’honneur les musiques populaires du monde sur fond d’accordéons… Rennes et Département d’Ille-et-Vilaine 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

