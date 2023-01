FESTIVAL LE GRAND BAZAR Vay Vay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Le Grand Bazar : c’est quoi, c’est où ?

Le Grand Bazar, c’est l’union de deux générations de vayens (petite commune de Loire-Atlantique), qui, à force d’écumer les festivals aux alentours, ont décidé de monter le leur. Ces jeunes ont grandi dans le tissu associatif de la commune, et en sont à leur 8ème édition. Tout ceci avec la même passion, envie, de concocter quelque chose d’inédit sur la commune. Quelque chose d’original, joli et festif.

Alors, venez passer une soirée joviale et chaleureuse, où les groupes enflammeront le chapiteau tout au long de la soirée ! Restauration locale bio et bar sur place

Camping sur le site / Petit-déjeuner le

lendemain

Organisé par l’association « La Compagnie du Lieu-Dit » Tout public

Tarifs : prix conscient le vendredi – 12€ en prévente le samedi / 15€ sur place Informations et programmation sur le site et la page facebook du festival Place à la 8ème édition de votre Grand Bazar https://festivallegrandbazar.com/ Rue du Pré du Rocher Plateau des fêtes de Langast Vay

