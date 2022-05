Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte”Une pomme oubliée sur le buffet”, 28 mai 2022, .

Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte”Une pomme oubliée sur le buffet”

2022-05-28 18:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

D’Anne Kovalevsky. Pour adultes dès 10 ans. “7° étage, tout droit en sortant de l’ascenseur.Cela fait trois ans que j’y suis toutes les semaines. Je frappe aux portes et je n’attends même pas qu’on me dise d’entrer. J’entre, je m’approche du lit. Dans le lit, il y a un vieux, ou une vieille. Je suis là pour leur raconter des histoires. Et les histoires, ça marche dans les deux sens. Alors, bien sûr, j’ai raconté, mais eux aussi ont raconté. Et les histoires, c’est comme les femmes enceintes, ça porte la Vie. Et de la Vie . . .”

