Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “Les Contes de Maurepas”

2022-05-29 – 2022-05-29

Blanche Le Liepvre. tout public dès 6 ans. Maurepas s’éveille. Entre les tours de la Marbaudais et le Gros Chêne, une petite fille court les mains pleines d’huile à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigés de Turquie, le béton se transforme en charbon, les enfants dévalent les escaliers et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter …

