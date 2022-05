Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “Les 3 choix”, 29 mai 2022, .

Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “Les 3 choix”

2022-05-29 14:15:00 – 2022-05-29 15:15:00

Françoise DIEP. Tout public dès 10 ans. Entre désir et plaisir, amour et souffrance, ouverture sur le monde et repli sur soi, Ninette, Zalgoum et la Mamée Jeanne taillent leur chemin avec tendresse, vaillance et un rien d’impertinence.. Trois âges, trois moments charnières dans la vie de trois femmes, trois histoires où le fil de la vie se tisse, se tord ou se casse selon le choix qui est fait….

