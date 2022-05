Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “Balade en terres amoureuses” Locunolé Locunolé Catégories d’évènement: Finistère

Locunolé

Festival Le Grand Baratin – Spectacle de conte "Balade en terres amoureuses" Locunolé, 29 mai 2022, Locunolé.
Espace Des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz

2022-05-29 18:30:00 – 2022-05-29 19:30:00

Locunolé Finistère A Kovalevsky. Public adulte/ado. Des histoires d’Amour, des histoires de tous les jours et de toujours… Des histoires douces, souriantes ou graves, parfois coquines…

Espace Des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz Locunolé

