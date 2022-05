Festival Le Grand Baratin – Balade contée “Sur le chemin…” Bannalec, 27 mai 2022, Bannalec.

Festival Le Grand Baratin – Balade contée “Sur le chemin…” Lieu-dit Rumain Foyer résidence RUMAIN Bannalec

2022-05-27 15:00:00 – 2022-05-27 17:00:00 Lieu-dit Rumain Foyer résidence RUMAIN

Bannalec Finistère Bannalec

Tout public dès 6 ans.

“Au détour d’un chemin, l’aventure peut mener loin ! Une vieille femme se dessine entre les arbres, une île apparait, le coq chante, puis le silence. Les animaux se mettent à parler… Et si rien n’allait comme on le pensait quand on n’est pas trop pressé ?”

