Locunolé Finistère Par Lukaz Nedeleg. Tout public dès 8 ans.

Dans ses balades contées, Lukaz fait cheminer ses personnages d’une rive à l’autre de l’océan Atlantique, installant un écho malicieux entre les contes de Cornouaille et ceux des peuples Crees et Sioux.

