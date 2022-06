Festival Le Grand Bain Théâtre Rue de Belleville, 31 mai 2022, Nantes.

2022-05-31

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non 10 € Billetterie : www.vostickets.fr

Les élèves sortants de l’école du Théâtre Populaire Nantais se jettent à l’eau ! Après 3 années de formation intensive, c’est la dernière étape pour les élèves sortants de l’école du TPN : présenter leurs spectacles de fin de cursus au grand public. Des projets menés de A à Z : leurs univers ne se dessinent plus, ils s’affirment. Fini le pédiluve et le solarium… c’est l’heure de sauter dans le grand bassin ! Accompagnés une dernière fois par l’équipe du TPN, la suite pour eux est en nage libre. Résonance_s – Mardi 31 mai et Mercredi 1er juin 2022 – 20h Chachaland – Vendredi 3 et samedi 4 juin 2022 – 20h Nocturne – Mardi 7 et mercredi 8 juin 2022 – 20h Lukalila – Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 – 20h Contes à rebours – Mardi 14 et mercredi 15 juin 2022 – 18h30 Quand viendra la vague – Mardi 14 et mercredi 15 juin 2022 – 20h30 Théâtre sans animau – Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 – 20h Public : Jeunes dès 12 ans – Adolescents – Adultes – Séniors

Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/