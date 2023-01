Festival Le Goût des Autres 2023 Le Havre Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Festival Le Goût des Autres 2023 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

2023-01-19 – 2023-01-22

« Le Goût des Autres » occupe depuis plus de 10 ans une place forte et originale dans le paysage des festivals littéraires en France. Chaque année, il met à l'honneur une thématique à travers la réunion d'auteurs et d'artistes de toutes disciplines artistiques confondus pour favoriser la croisée des genres et proposer au public des rendez-vous uniques. Il s'impose aussi comme un festival de créations. Produire des œuvres de haute tenue pour le plus grand nombre, fidéliser des artistes de réputation nationale, développer des collaborations avec des artistes débutants ou méconnus, figurent parmi les premières exigences de la ligne artistique du festival. Le festival, depuis sa création, est résolument tourné vers la création littéraire, un mix réussi entre la littérature et les arts de la scène qui donne aujourd'hui toute sa singularité à cet événement à taille humaine. Une spécificité reconnue par la scène littéraire hexagonale puisqu'il est aujourd'hui considéré comme un événement incontournable. Programme ci-dessous.

https://legoutdesautres.lehavre.fr/#lgda

